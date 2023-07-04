"С "Фенербахче" будет ещё сложнее играть? Думаю, да. Это самая квалифицированная команда", — сказал Чистяков.
Отметим, что игра между "Фенербахче" и "Зенитом" на товарищеском турнире состоится 9 июля. "Зенит" уже успел обыграть азербайджанский "Нефтчи" (3:1) и проиграть сербской "Црвене Звезде" (1:2). 15 июля петербуржская команда встретится в матче за Суперкубок России с ЦСКА. Игра пройдёт на поле "Ак Барс Арены" в Казани.
"Зенит" побеждал в чемпионате России пять раз подряд и трижды — в Суперкубке страны.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Чистяков — о "Фенербахче": самая квалифицированная команда на турнире
Российский защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков считает, что предстоящий матч с "Фенербахче" станет для его команды самым сложным на товарищеском турнире.
Фото: Legion-media