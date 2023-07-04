"Конечно, игра Вендела и Кузяева влияла на надежность атаки и отвечала за креативность. В целом, их уход — это потеря, но в окончательной победе "Зенита" в Премьер-лиге в следующем сезоне не стоит сомневаться", — сказал Бышовец.
У 30-летнего Кузяева подошёл к концу контракт с "Зенитом", который он не стал продлевать. Футболист хочет найти вариант продолжения карьеры в Европе, вероятно, он перейдёт в "Бешикташ". 25-летний Вендел продолжает находиться в Бразилии и на родине готовится к сезону. Он должен вернуться в расположение "Зенита", но ему разрешили искать новую команду.
Источник: Betonmobile.
Бышовец: уход Кузяева и Вендела не повлияет на победу "Зенита" в следующем сезоне РПЛ
Прославленный советский тренер Анатолий Бышовец высказался на тему ухода из "Зенита" полузащитника Далера Кузяева и возможного ухода Вендела.
Фото: ФК "Зенит"