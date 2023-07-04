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Legalbet: "Спартак" хотел подписать Шомуродова, но Эльдор отказался возвращаться в РПЛ

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Московский "Спартак" был заинтересован в приглашении в команду нападающего "Ромы" Эльдора Шомуродова.
Фото: globallookpress.com
Однако 28-летний узбекский форвард ответил на это предложение категорическим отказом, так как не планирует возвращаться в Российскую Премьер-Лигу. Он планирует продолжить карьеру в Турции.

Шомуродов с 2017 по 2020 год выступал в составе "Ростова", а затем перешёл в "Дженоа". Ещё через год Эльдора приобрела "Рома", но заиграть в этой команде он не смог, поэтому вторую часть прошлого сезона отыграл на правах аренды в "Специи". Контракт Шомуродова с "Ромой" рассчитан до лета 2026 года.

Источник: Legalbet.


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