- В целом нормальная игра. Мяч полностью под нашим контролем был. Полностью доминировали, получили на контратаках голы. Но целью было прежде всего получить нагрузку, обкатать состав. Думаю, это отлично получилось, - приводит комментарий Чернова "Матч ТВ".
Сегодня "Спартак" встречался с "Торпедо" Жозепа Клотета в рамках товарищеского поединка. К 35-й минуте черно-белый коллектив выигрывал у бронзовых призеров минувшего розыгрыша РПЛ со счетом 2:0. Сначала точным ударом у автозаводцев отметился 20-летний нападающий Ираклий Манелов. Примечательно, что он перебрался в московский коллектив только эти летом. Счет 2:0 сделал центральный хавбек Александр Орехов. Но дружине Гильермо Абаскаля удалось вырвать ничью. Дважды сетку ворот "Торпедо" поразил нигерийский полузащитник Виктор Мозес. Отметим, что второй гол он забил на 90-й минуте встречи.
Защитник "Спартака" Чернов – об игре с "Торпедо": целью было прежде всего получить нагрузку
Фото: ФК "Спартак"