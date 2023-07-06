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Защитник "Спартака" Чернов – об игре с "Торпедо": целью было прежде всего получить нагрузку

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Фото: ФК "Спартак"
- В целом нормальная игра. Мяч полностью под нашим контролем был. Полностью доминировали, получили на контратаках голы. Но целью было прежде всего получить нагрузку, обкатать состав. Думаю, это отлично получилось, - приводит комментарий Чернова "Матч ТВ".

Сегодня "Спартак" встречался с "Торпедо" Жозепа Клотета в рамках товарищеского поединка. К 35-й минуте черно-белый коллектив выигрывал у бронзовых призеров минувшего розыгрыша РПЛ со счетом 2:0. Сначала точным ударом у автозаводцев отметился 20-летний нападающий Ираклий Манелов. Примечательно, что он перебрался в московский коллектив только эти летом. Счет 2:0 сделал центральный хавбек Александр Орехов. Но дружине Гильермо Абаскаля удалось вырвать ничью. Дважды сетку ворот "Торпедо" поразил нигерийский полузащитник Виктор Мозес. Отметим, что второй гол он забил на 90-й минуте встречи.


Торпедо Спартак Чернов Н
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