- У нас много тяжелой беговой работы - в основном с мячом, так как до начала чемпионата мало времени. Параллельно вратари делают свою работу, но нас часто подключают на разные пассинги - Личка хочет, чтобы мы больше отдавали передачи, начинали атаки. Каждая тренировка начинается с общей разминки - это беговые упражнения, пассинг, и только после этого мы делаем свою работу. Потом возвращаемся и еще играем с командой в квадраты. Сейчас больше внимания уделяется тому, чтобы вратари не только ловили мячи, но и хорошо играли обеими ногами, - передает слова Шунина "Чемпионат".
В июне 2023 года было официально объявлено, что новым главным тренером "Динамо" вместо покинувшего клуб в мае 54-летнего серба Славиши Йокановича стал 45-летний чешский специалист Марцел Личка, котрый в прошедшем сезоне тренировал "Оренбург". Под руководством Лички южноуральцы заняли седьмое итоговое место в турнирной таблице, набрав 46 очков, бело-голубые с 45 очками остались на девятой позиции.
При этом "Оренбург" с 58 забитыми голами вошел в топ-4 Российской премьер-лиги по этому показателю, уступив только "Зениту" (74 гола), "Краснодару" (62) и московскому "Спартаку" (60). "Динамо" с 49 забитыми мячами стало восьмым клубом РПЛ по результативности.
Шунин - о тренировках "Динамо": Личка хочет, чтобы вратари не только ловили мячи, но и хорошо играли обеими ногами
Голкипер московского "Динамо" Антон Шунин рассказал о тренировочном процессе бело-голубых под руководством нового главного тренера Марцела Лички.
Фото: ФК "Динамо"