- У нас иногда на тренировках действительно был балаган. Это никому не нравилось, это влияет на эффективность. Но это не значит, что виноваты только молодые, а опытные - нет. В следующем сезоне нам нужен другой результат, мы все стали старше на год и опытнее, - цитирует Шунина "Чемпионат".
Сезон-2022/2023 московское "Динамо" провело под руководством 54-летнего сербского главного тренера Славиши Йокановича, который занял эту должность в июне 2022 года. После крупного домашнего поражения от "Ахмата" (0:3) в 27 туре Российской премьер-лиги Йоканович был отправлен в отставку, до этого бело-голубые потерпели поражение в домашней игре с воронежским "Факелом" (0:2), к которой было приурочено празднование столетнего юбилея клуба.
По итогам сезона "Динамо" набрало 45 очков и финишировало на девятой строчке турнирной таблицы.
Шунин: при Йокановиче на тренировках "Динамо" действительно иногда был балаган
Голкипер московского "Динамо" Антон Шунин рассказал о тренировках прошлого сезона под руководством покинувшего клуб главного тренера Славиши Йокановича.
Фото: ФК "Динамо"