- Думаю, что футболист должен сам выбирать, куда ему переходить. Тем более, он уходил из ЦСКА и два года не играл в России, - приводит мнение Жиркова Sport24.
32-летний бразилец Марио Фернандес, играющий на позиции флангового защитника, пока принадлежит Интернасьоналу. Футболист перебрался в бразильский клуб из ЦСКА, цвета которого он защищал более 10 лет. В прошлом году Марио принял решение вернуться на родину, приостановив карьеру. Зимой 2023 года Фернандес вернулся в футбол. В ЦСКА не скрывали, что хотели бы вернуть своего игрока. Но, по словам агента, Марио не перейдет в московский клуб. Сторонам не удалось прийти к компромиссу.
При этом экс-армеец все же вернется в Россию. Он подпишет трудовой договор с принципиальным соперником ЦСКА "Зенитом" из Санкт-Петербурга. Примечательно, что свой первый поединок в футболке чемпион России Фернандес может провести уже в Суперкубке. Там петербуржцы сыграют с ЦСКА.
Жирков - о возможном переходе Фернандеса в "Зенит": футболист должен сам выбирать, куда ему переходить
Экс-игрок ЦСКА Юрий Жирков, поигравший в "Зените", поделился своей точкой зрения по поводу вероятного перехода Марио Фернандеса в петербуржский клуб.
Фото: "Чемпионат"