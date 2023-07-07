- Могли намного лучше выступить. Поэтому, наверное, оценю ниже среднего. Лично для меня - плюс-минус так же. Было много недочетов. Но это больше касается второй части сезона. Анализировал, думал, с чем это может быть связано. Может, из-за длинного перерыва, может, что-то еще. Имеем то, что имеем, - передает слова Селихова "СЭ".
Московский "Спартак" по итогам сезона-2022/2023 набрал в розыгрыше Российской премьер-лиги 54 очка, что позволило красно-сбелым занять итоговое третье место. В Кубке России команда главного тренера Гильермо Абаскаля остановилась на стадиях 1/2 финала в верхней сетке плей-офф и второго этапа 1/2 финала в нижней сетке.
29-летний голкипер Александр Селихов в прошедшем сезоне провел 28 матчей во всех турнирах, пропустил 38 голов и 7 встреч завершил "всухую".
Селихов: сезон "Спартака" оценю ниже среднего, лично для меня - плюс-минус так же
Голкипер московского "Спартака" Александр Селихов дал оценку выступлению красно-белых в прошедшем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"