- Подтверждаю ли я переход Медины в "Спартак"? Нет, ничего такого нет, - приводит комментарий "РБ Спорт".
Сегодня в СМИ появились сведения о том, что 26-летний вингер Хесус Медина сменит ЦСКА на "Спартак". Армейцы заработают на продаже своего игрока, по разным данным, от 6 до 7,5 млн евро. Сам футболист подпишет соглашение с дружиной Гильермо Абаскаля до 2026 года. ЦСКА по итогам сезона завоевал серебряные медали российского первенства. Также коллектив Владимира Федотова завоевал Кубок России. Медина провел за столичный коллектив 33 во всех соревнованиях. В них Хесус сумел 11 раз поразить ворота соперником армейцев. Также парагваец записал в свой актив 8 голевых пасов. ЦСКА продолжает подготовку к старту нового сезона. Совсем скоро команде предстоит сразится с "Зенитом" за Суперкубок.
Агент: Медина переходит в "Спартак"? Нет, ничего такого нет
Агент парагвайского полузащитника ЦСКА Хесуса Медины отреагировал на информацию по поводу перехода игрока в "Спартак".
Фото: "Чемпионат"