- Ни в какой "Бешикташ" Кузяев не перейдёт, Чалов в "Галатасарай" не уедет. Турецкие клубы не могут конкурировать с "Зенитом" или ЦСКА. Надо быть сумасшедшим, чтобы ехать играть в Турцию из "Зенита". Если Кузяев и уедет, то через два года его выкинут из-за возраста. А судя по последним трансферам "Зенита" он ещё пять лет спокойно сможет поиграть в Петербурге, - приводит комментарий Селюка Legalbet.
Российский хавбек Далер Кузяев до сих пор пребывает в статусе свободного агента. Он ищет новый клуб в Европе. По сведениям СМИ, у россиянина есть несколько вариантов продолжения карьеры. Первым изъявил желание видеть Далера в своей команде Станислав Черчесов. Он работает в венгерском "Ференцвароше". Клуб снова стал чемпионом и будет играть в квалификации ЛЧ.
Также не скрывают интерес к Кузяеву и в турецком "Бешикташе". Стамбульский коллектив предлагает экс-игроку "Зенита" солидные условия, но сам хавбек взял время на раздумье. Приоритетным вариантом для продолжения карьеры Кузяев рассматривает клубы из топ-5 европейских лиг. Вчера источник сообщил о том, что у россиянина появился вариант во Франции. Кузяев является 5-кратным чемпионом России. Все свои титулы он взял, играя за "Зенит". В составе петербуржцев россиянин провел 183 игры, в которых сумел забить 23 гола и оформить 29 голевых пасов.
Селюк: ни в какой "Бешикташ" Кузяев не перейдёт. Турецкие клубы не могут конкурировать с "Зенитом"
Известный агент Дмитрий Селюк поделился своей точкой зрения по поводу перспектив Далера Кузяева в Турции.
Фото: "Чемпионат"