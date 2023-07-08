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Мутко - о переходе в Азию: зачем? Нет гарантий, что пустят на ЧМ, а с этими странами вы и так сыграете

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Бывший президент РФС Виталий Мутко поделился своей точкой зрения по поводу возможного перехода в Азию.
Фото: "Чемпионат"
- Послушайте, вот решите вопрос! Если это у вас поход на чемпионат мира... Ну вы туда пойдете – нет гарантий, что вас пустят на чемпионат мира. Ну никаких гарантий! Скажите мне, кто это гарантирует? В чем смысл туда [идти]? С этими странами вы и так сыграете. Если заняться, можно Аргентину сюда пригласить, я вам точно говорю. Но этим надо заниматься, - приводит мнение Мутко ютуб-канал "Коммент Шоу".

Уже совсем скоро стартует новый сезон в российском футболе. Его откроют "Зенит" из Санкт-Петербурга и столичный ЦСКА, которые разыграют между собой Суперкубок. Петербуржцы снова начнут сезон в качестве чемпионов России. Дружине Сергея Семака удается выиграть российское первенство 5-й год подряд. Армейцы же в завершившемся сезоне сумели завоевать Кубок России. К титулу их привел российский тренер Владимир Федотов, принявший команду лишь летом прошлого года.

В 20-х числа июля пройдет 1 тур РПЛ. Главной вывеской тура является противостояние "Динамо" и "Краснодара". Также примечательны игры "Спартак" – "Оренбург", "Пари НН" – "Зенит" , "Урал" - ЦСКА и "Локомотив" – "Рубин". Российские клубы и сборные по-прежнему не имеют права участвовать в международных турнирах, так как находятся в бессрочном бане. В частности, "Зенит" пропускает уже второй подряд розыгрыш ЛЧ. Сборная России в этом году сыграла два контрольных поединка с Ираном (1:1) и Ираком (2:0). Также ведутся переговоры о спаррингах с другими странами.


Мутко РФС Зенит Спартак ЦСКА
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