- Переход в "Спартак"? Это может случиться, - приводит комментарий агента "РБ Спорт".
25-летний бразилец Рожерио, играющий на позиции флангового защитника, представляет цвета "Сассуоло" с 2019 года. В футболке итальянского коллектива футболист провел 156 игр во всех соревнованиях, в них он сумел записать на свой счет 2 гола и 9 голевых пасов. Трудовой договор Рожерио с Сассуоло рассчитан до конца июня 2024 года. "Сассуоло" по итогам 38 туров Серии А сумел финишировать на 13-й позиции. "Спартак", завоевавший бронзовые медали минувшего розыгрыша национального первенства, продолжает тренировки в рамках подготовки к старту нового сезона. Первый соперником коллектива Гильермо Абаскаля РПЛ станет "Оренбург" Иржи Ярошика. Встреча пройдет в Москве.
Агент защитника "Сассуоло" Рожерио – о возможном переходе игрока в "Спартак": это может случиться
Агент бразильского футболиста "Сассуоло" Рожерио Винисиус Пратес не стал исключать, что игрок может перейти в "Спартак".
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