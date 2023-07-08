Матчи Скрыть

Кубок Париматч Премьер

Нефтчи
19:30
Црвена ЗвездаНе начат
П1 6.3X 4.7П2 1.47

Товарищеские матчи. Клубы

ЦСКА
13:30
ДинамоНе начат
П1 2X 4.7П2 3
Спартак
17:00
АкронНе начат
П1 1.41X 4.85П2 7.4
Торпедо
17:30
РубинНе начат
П1 2.81X 3.75П2 2.28
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Агент защитника "Сассуоло" Рожерио – о возможном переходе игрока в "Спартак": это может случиться

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Агент бразильского футболиста "Сассуоло" Рожерио Винисиус Пратес не стал исключать, что игрок может перейти в "Спартак".
Фото: Quality Sport Images / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
- Переход в "Спартак"? Это может случиться, - приводит комментарий агента "РБ Спорт".

25-летний бразилец Рожерио, играющий на позиции флангового защитника, представляет цвета "Сассуоло" с 2019 года. В футболке итальянского коллектива футболист провел 156 игр во всех соревнованиях, в них он сумел записать на свой счет 2 гола и 9 голевых пасов. Трудовой договор Рожерио с Сассуоло рассчитан до конца июня 2024 года. "Сассуоло" по итогам 38 туров Серии А сумел финишировать на 13-й позиции. "Спартак", завоевавший бронзовые медали минувшего розыгрыша национального первенства, продолжает тренировки в рамках подготовки к старту нового сезона. Первый соперником коллектива Гильермо Абаскаля РПЛ станет "Оренбург" Иржи Ярошика. Встреча пройдет в Москве.


Сассуоло Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится