Как сообщает источник, руководители ЦСКА позитивно оценивают потенциальный трансфер своего футболиста Хесуса Медины в стан "Спартака". Они полагают, что данный трансфер выгоден для трех сторон: и для двух московских команд, и для парагвайца.
Ранее в СМИ появилась информация о возможном переходе 26-летнего Хесуса Медины из ЦСКА в "Спартак". Сегодня главный тренер "армейцев" Владимир Федотов подтвердил данные слухи.
Хесус Медина перешел в московский ЦСКА в начале 2022 года. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2025 года. В общей сложности парагваец провел 45 матчей за "армейцев", в которых ему удалось забить 10 мячей и оформить 12 ассистов.
Источник: Metaratings
Metaratings: руководство ЦСКА положительно воспринимает трансфер Медины в "Спартак"
Руководство московского ЦСКА положительно относится к потенциальному переходу своего полузащитника Хесуса Медины в стан столичного "Спартака".
Фото: "Матч ТВ"