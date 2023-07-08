"Мы всегда хотим играть в Лиге чемпионов. Это было главным фактором, побудившим меня приехать сюда. Верьте в Бога, эта ситуация пройдет и все вернется на круги своя", — сказал Сантос.
Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях решением от марта 2022 года. В последний раз "Зенит" играл в еврокубках в ночь с 24 на 25 февраля 2022 года, когда сыграл вничью в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с "Бетисом" (2:3; 0:0). Решение о бессрочном отстранении российских клубов и сборных приняли ФИФА и УЕФА.
Источник: Metaratings.
Дуглас Сантос: Лига чемпионов — главный фактор, побудивший меня перейти в "Зенит"
Защитник "Зенита" Дуглас Сантос рассказал, что хочет выступать в Лиге чемпионов и верит, что нынешняя мировая ситуация изменится.
Фото: "Чемпионат"