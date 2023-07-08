- Продолжаю ли я сотрудничать с Кокориным в качестве агента? Да, конечно. Постараюсь помочь ему найти команду, если будет такая необходимость этим летом. Посмотрим, где Саша окажется в следующем сезоне — сейчас он должен вернуться в "Фиорентину", пройти с командой предсезонную подготовку. Потом уже будет понятно — останется Саша в "Фиорентине" или нет, - приводит комментарий Кураньи "РБ Спорт".
Будущее Александра Кокорина остается неопределенным. Права на футболиста по-прежнему у "Фиорентины". Но боссы клуба не скрывают, что хотели бы расстаться с россиянином. С 2021 года экс-футболист "Спартака" провел всего 11 встреч, не сумев порадовать болельщиков голевыми действиями. В минувшем сезоне воспитанник "Динамо" представлял цвета "Ариса" из Лимасола. В майке кипрского коллектива центрфорвард сумел настрелять 13 голов и записать в свой актив 6 голевых пасов, сыграв в 30 поединках.
Вместе с командой Кокорин выиграл чемпионат Кипра. В "Арисе" публично заявляют о том, что клуб заинтересован в сохранении игрока в своей команде. Но, по данным СМИ, "Фиорентина" не соглашается с предложенными условиями сделки. Недавно появились сведения о том, что Кокорин получил оффер из ОАЭ. Отметим, то в активе нападающего 12 голов в 48 играх за сборную России. В России, помимо "Динамо" и "Спартака", Кокорин защищал цвета "Зенита" и "Сочи".
Кураньи: продолжаю сотрудничать с Кокориным в качестве агента. Постараюсь помочь ему найти команду
Кевин Кураньи рассказал о своем сотрудничестве с Александром Кокориным.
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