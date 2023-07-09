"Думаю, он сам хочет остаться здесь на долгие годы. Квинси любят болельщики, он играет важный роль в истории клуба. Скорее всего, Промес завершит карьеру в "Спартаке", у него других вариантов нет, учитывая непонятную историю с уголовным делом в Нидерландах", — сказал Канчельскис.
31-летний Промес впервые стал игроком "Спартака" летом 2014 года. Он выступал за команду четыре сезона, а затем представлял "Севилью" и "Аякс". В феврале 2021 года нападающий вернулся в московскую команду, подписав с ней контракт до лета 2024-го. В минувшем сезоне нидерландский футболист принял участие в 37 матчах, в которых стал автором 25 голов и 10 результативных передач.
Источник: "РБ Спорт".
Канчельскис: учитывая историю с уголовным делом, Промес завершит карьеру в "Спартаке". У него нет других вариантов
Бывший российский полузащитник Андрей Канчельскис считает, что нападающий "Спартака" Квинси Промес завершит карьеру в московском клубе
Фото: РПЛ