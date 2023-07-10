Матчи Скрыть

 Реклама лига ставок Сделать ставку

Семак: зачем "Зениту" 32-летний Фернандес? С таким же успехом можно спросить про Месси и Роналду, у нас пока нет Марио

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о возможном переходе в команду защитника Марио Фернандеса.

Фото: РИА Новости / Виталий Тимкив
"Зачем "Зениту" 32-летний Марио Фернандес, отыгравший всего пять матчей в прошлом сезоне? С таким же успехом можно спросить про Месси и Криштиану. Марио пока у нас нет. Когда какой-то игрок будет у нас, тогда с удовольствием обсудим его функционал", — сказал Семак.

Ранее сообщалось, что Марио Фернандес прилетит в Россию в ближайшие дни, чтобы заключить контракт на два года с "Зенитом". Клуб сумел предложить предложение лучше, чем у ЦСКА, чем переманил игрока. Фернандес играл за ЦСКА с 2012 по 2022 год, а затем выступал за "Интернасьонал". Изначально сообщалось, что он был арендован этим клубом, однако затем выяснилось, что ЦСКА расторг с ним контракт.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Семак Фернандес Зенит Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится