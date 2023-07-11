Как сообщает источник, полузащитник "Зенита" Клаудиньо провел первое медицинское обследование после того, как получил травму и был заменен в первом тайме товарищеского матча с турецким "Фенербахче". Оно показало, что у хавбека нет серьезных проблем с ногой. При этом по-прежнему неизвестно, сможет ли бразилец принять участие в матче за Суперкубок России с московским ЦСКА. Отмечается, что 14 июля медицинский штаб сине-бело-голубых примет окончательное решение по участию Клаудиньо в предстоящем поединке.
Матч за Суперкубок России между петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА пройдет 15 июля 2023 года. Он будет проведен на стадионе "Ак Барс Арена" (Казань, Татарстан). Начало данной встречи запланировано на 17:00 по столичному времени.
Источник: "СЭ"
"СЭ": 14 июля станет известно, сыграет ли полузащитник "Зенита" Клаудиньо в матче с ЦСКА
Участие полузащитника петербургского "Зенита" Клаудиньо в матче за Суперкубок России по футболу против московского ЦСКА по-прежнему остается неизвестным.
Фото: "Матч ТВ"