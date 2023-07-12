"Очевидно, что для него это шаг вперед в карьере. И дело не в уровне клубов — "Зенита" и "Гавра", а в силе чемпионата Франции и команд, против которых Кузяеву придется играть", — сказал Карпин.
В бытность игрока 54-летний Карпин выступал в составе "Реала Сосьедад", "Валенсии" и "Сельты". Также Карпин за пределами России представлял эстонский клуб "Звезда" из Таллина.
Для 30-летнего Кузяева "Гавр" стал первым европейским клубом в карьере. Он подписал с французской командой контракт на два года.
Источник: Sport24.
Карпин — о переходе Кузяева в "Гавр": этот переход — шаг вперёд для карьеры Далера
Главный тренер "Ростова" и сборной России Валерий Карпин прокомментировал переход полузащитника Далера Кузяева во французский "Гавр".
Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ