"Интерес к игроку есть, но на данном этапе мы бы предпочли обойтись без деталей", — сказал Брейдо.
25-летний Карраскаль стал игроком ЦСКА в феврале 2022 года, перейдя из "Ривер Плейт". В 47 матчах за российский клуб полузащитник забил семь голов и отдал семь результативных передач. Соглашение между сторонами истекает летом 2026 года. Напомним, ранее ЦСКА продал полузащитника Хесуса Медину в "Спартак".
Источник: "Матч ТВ".
В ЦСКА подтвердили интерес "Атлетико Паранаэнсе" к Карраскалю
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил, что полузащитником команды Хорхе Карраскалем интересуется бразильский клуб "Атлетико Паранаэнсе".
Фото: ПФК ЦСКА