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В ЦСКА подтвердили интерес "Атлетико Паранаэнсе" к Карраскалю

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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил, что полузащитником команды Хорхе Карраскалем интересуется бразильский клуб "Атлетико Паранаэнсе".
Фото: ПФК ЦСКА
"Интерес к игроку есть, но на данном этапе мы бы предпочли обойтись без деталей", — сказал Брейдо.

25-летний Карраскаль стал игроком ЦСКА в феврале 2022 года, перейдя из "Ривер Плейт". В 47 матчах за российский клуб полузащитник забил семь голов и отдал семь результативных передач. Соглашение между сторонами истекает летом 2026 года. Напомним, ранее ЦСКА продал полузащитника Хесуса Медину в "Спартак".

Источник: "Матч ТВ".


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