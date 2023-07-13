"Кто для меня Игорь Акинфеев? Объясню в сравнении. В Советском Союзе и в России было много отличных вратарей. Но был Лев Яшин. Лучший голкипер мира. Потом — Ринат Дасаев, которого тоже признавали лучшим голкипером мира. Третья такая фигура — Игорь Акинфеев. Лучшие вратари нашей школы", — сказал Кафанов.
37-летний Игорь Акинфеев всю карьеру провёл в родном ЦСКА. Он провёл за команду 740 матчей, ещё 111 матчей у прославленного вратаря в составе сборной России, в которой он завершил карьеру после чемпионата мира 2018 года. Действующий контракт Акинфеева с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года, в минувшем сезоне вратарь помог команде выиграл Кубок России и занять второе место в Российской Премьер-Лиге.
15 июля у Акинфеева будет возможность завоевать 22 трофей в составе армейцев. Команда Владимира Федотова сыграет с "Зенитом" за Суперкубок.
Источник: Sport24.
Кафанов: в СССР и России было много хороших вратарей, но были Яшин и Дасаев. Третья такая фигура — Акинфеев
Тренер вратарей сборной России и "Ростова" Виталий Кафанов похвалил голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.
Фото: ПФК ЦСКА