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Кафанов: в СССР и России было много хороших вратарей, но были Яшин и Дасаев. Третья такая фигура — Акинфеев

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Тренер вратарей сборной России и "Ростова" Виталий Кафанов похвалил голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.
Фото: ПФК ЦСКА
"Кто для меня Игорь Акинфеев? Объясню в сравнении. В Советском Союзе и в России было много отличных вратарей. Но был Лев Яшин. Лучший голкипер мира. Потом — Ринат Дасаев, которого тоже признавали лучшим голкипером мира. Третья такая фигура — Игорь Акинфеев. Лучшие вратари нашей школы", — сказал Кафанов.

37-летний Игорь Акинфеев всю карьеру провёл в родном ЦСКА. Он провёл за команду 740 матчей, ещё 111 матчей у прославленного вратаря в составе сборной России, в которой он завершил карьеру после чемпионата мира 2018 года. Действующий контракт Акинфеева с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года, в минувшем сезоне вратарь помог команде выиграл Кубок России и занять второе место в Российской Премьер-Лиге.

15 июля у Акинфеева будет возможность завоевать 22 трофей в составе армейцев. Команда Владимира Федотова сыграет с "Зенитом" за Суперкубок.

Источник: Sport24.


Акинфеев ЦСКА Кафанов Ростов Сборная России Яшин Дасаев
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