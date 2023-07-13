– Переход Жонатана в ЦСКА возможен. Все будет зависеть от хода наших переговоров, — передает слова Траоре Sport24.
27-летний Жонатан Бамба в настоящее время пребывает в качестве свободного агента. Его предыдущим клубом является "Лилль". За французский коллектив вингер выступал с июля 2018 года. Этим летом соглашение между сторонами подошло к концу. Они приняли решение не продлевать сотрудничество. В минувшем сезоне ивуариец сыграл 34 матчах Лиги 1. Бамба сумел записать на свой счет 6 забитых мячей и 7 результативных передач.
Экс-вингер "Лилля" Бамба может продолжить карьеру в ЦСКА
Футбольный агент Буба Траоре, представляющий интересы экс-игрока французского "Лилля" Жонатана Бамба, сообщил о том, что его клиент может перейти в московский ЦСКА.
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