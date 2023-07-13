– Уверен, что "Зенит" явный фаворит в матче за Суперкубок против ЦСКА. У "армейцев" совсем нет шансов на победу. Питерцы уже на протяжении пяти лет выигрывают чемпионат России. Это сильнейшая команда в РПЛ с запасом! У них нет никаких конкурентов на данный момент. Да, ЦСКА в прошедшем сезоне выиграли Кубок России. Это был достойный год для них. Но в предстоящем матче они проиграют, — передает слова Петржелы "Чемпионат".
15 июля 2023 года казанская "Ак Барс Арена" примет на своих просторах поединок за Суперкубок России. В рамках него петербургский "Зенит" сыграет против московского ЦСКА. Предстоящую встречу рассудит бригада Сергея Карасева. Стартовый свисток в этой игре запланирован на 17:00 (по столичному времени).
В минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" занял первое место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые в пятый раз подряд завоевали чемпионский титул РПЛ. Московский ЦСКА финишировал на второй строчке, показав свой лучший результат за последние пять лет. При этом именно "армейцы" стали победителями Кубка России, получив путевку на игру Суперкубка с клубом с берегов Невы.
Петржела – о матче за Суперкубок между "Зенитом" и ЦСКА: у "армейцев" нет шансов на победу
Бывший главный тренер петербургского "Зенита" Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России, в котором сине-бело-голубые сыграют с московским ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"