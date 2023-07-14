- По клубу уход Малкома никак не ударит. Потому что если за него будут предложены хорошие деньги, то "Зенит" его отпустит. Это футболист европейского уровня. Футбольная карьера коротка и нужно с пониманием относиться, если он уйдет в сильный чемпионат и клуб, который будет ставить самые высокие задачи в Лиге чемпионов. Но, конечно, этот уход ослабит "Зенит". Давайте сначала дождемся ухода Малкома. Понятно, что на его место надо будет искать другого футболиста. Но "Зенит" это делает с успехом в последние годы, - передает слова Радченко Metaratings.ru.
Ранее появилась информация, что один из клубов Саудовской Аравии предлагает "Зениту" за 26-летнего бразильского вингера Малкома 50 миллионов евро. Футболист выступает за сине-бело-голубых с августа 2019 года, когда он был приобретен у "Барселоны" за 40 миллионов евро. В прошедшем сезоне Малком стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги, забив в чемпионате России 23 гола, во всех турнирах на его счету 33 матча, 26 забитых голов и 9 результативных передач.
Всего на счету бразильца за время выступлений в "Зените" 108 сыгранных матчей, 42 забитых мяча и 24 ассистентских действия.
Радченко: уход Малкома ослабит "Зенит". Но если за него будут предложены хорошие деньги, то его отпустят
Экс-нападающий "Зенита" Дмитрий Радченко прокомментировал возможный уход из клуба бразильского вингера Малкома.
Фото: ФК "Зенит"