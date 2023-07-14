- Футбольный клуб "Рубин" из Ялты отказался от участия в Кубке России. В клубе решили сконцентрироваться на игре во Второй лиге. 6 июня клуб прошел аттестацию для участия в Футбольной национальной лиге, выступать сразу в двух турнирах считаем сложным финансово и организационно, - передает слова Шапошникова ТАСС.
Ранее стало известно, что две команды, базирующиеся на Крымском полуострове - "Севастополь", представляющий одноименный город федерального подчинения, и "Рубин" из Ялты - прошли аттестацию на право участия во Второй лиге. Параллельно была проведена реформа Второй лиги, которая фактически разделила турнир на три отдельных дивизиона и формально определила, что Вторая лига теперь проводится под эгидой ФНЛ, а не РФС. Кубок России проводится под эгидой Российского футбольного союза.
Президент "Рубина" из Ялты: мы отказались от участия в Кубке России. Решили сконцентрироваться на игре во Второй лиге
Президент ялтинского "Рубина" Кирилл Шапошников объявил об отказе своего клуба от участия в Кубке России-2023/2024.
Фото: Крымский футбольный союз