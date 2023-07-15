"Да, мы близки к переходу в «Спартак». Это действительно может произойти", - цитирует Пратеса Metaratings.
Также агент заявил, что его клиент готов переехать в Россию, так как им интересуется большой клуб.
Ранее сообщалось, что "Спартак" может заплатить за игрока около 8 млн евро.
В завершившемся сезоне защитник провёл в Серии А 36. Transfermark оценивает стоимость 25-летнего защитника в 5,5 млн евро.
Агент Рожерио подтвердил, что игрок близок к переходу в "Спартак"
Винисиус Пратес, агент защитника итальянского "Сассуоло" Рожерио, прокомментировал информацию о переходе игрока в "Спартак". Ранее сообщалось, что Рожерио близок к переходу в российский клуб.
Фото: Football Italia