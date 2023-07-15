Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Торпедо
19:30
Динамо МхНе начат

Суперкубок России

Новости
Зенит
0 - 0 0 0
ЦСКА1 тайм

Кубок Париматч Премьер

Нефтчи
0 - 1 0 1
ФенербахчеЗавершен
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Агент Рожерио подтвердил, что игрок близок к переходу в "Спартак"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Винисиус Пратес, агент защитника итальянского "Сассуоло" Рожерио, прокомментировал информацию о переходе игрока в "Спартак". Ранее сообщалось, что Рожерио близок к переходу в российский клуб.
Фото: Football Italia
"Да, мы близки к переходу в «Спартак». Это действительно может произойти", - цитирует Пратеса Metaratings.

Также агент заявил, что его клиент готов переехать в Россию, так как им интересуется большой клуб.

Ранее сообщалось, что "Спартак" может заплатить за игрока около 8 млн евро.

В завершившемся сезоне защитник провёл в Серии А 36. Transfermark оценивает стоимость 25-летнего защитника в 5,5 млн евро.


Сассуоло Спартак Рожерио
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится