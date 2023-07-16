- Нас каждый год пугают. Но мы вновь взяли Суперкубок, хорошая традиция получается. Чемпионат же тоже после этого выигрываем. Либо мы ослабимся, либо соперники добавят. Думаю, ЦСКА станет главным нашим соперником в этом сезоне. Команды Федотова всегда сильные. Например, когда встречались с "Сочи" - получалось тяжело. Бывает, и не выигрывали.
Напомним, "Зенит" финишировал на первой строчке в минувшем сезоне российской Премьер-лиги. Столичный ЦСКА по итогам прошедшего сезона занял второе место и завоевал серебряные медали чемпионата России.
Вчера, 15 июля, на стадионе "Ак Барс Арена" в Казани состоялся Суперкубок России, в котором сошлись чемпион страны "Зенит" и обладатель Кубка России ЦСКА. Основное время матча не выявило победителя, по истечении 90 минут на табло горели нули. В серии послематчевых пенальти удачливее оказались "сине-бело-голубые", обыграв своих соперников со счетом 5:4. Благодаря этому кубку петербуржцы стали самым титулованным российским клубом.
Источник: "СЭ"
Андрей Мостовой: ЦСКА станет главным соперником "Зенита" в этом сезоне
Вингер "Зенита" Андрей Мостовой поделился мыслями о том, кто станет главным соперником его команды в новом сезоне РПЛ.
Фото: РИА Новости