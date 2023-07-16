"Предложение по трансферу Эраковича поступило, мы его рассматриваем", - приводит слова агента Metaratings.ru.
Напомним, ранее появилась информация, что "Спартак" предлагает защитнику "Црвены Звезды" Страхиньи Эраковичу четырехлетний контракт с зарплатой в полтора миллиона евро, а сам трансфер серба обойдется "красно-белым" в сумму около 7 миллионов.
22-летний Эракович является воспитанником "Црвены Звезды" и выступает за клуб с 2020 года.
Агент защитника "Црвены звезды" Эраковича: предложение от "Спартака" поступило, мы его рассматриваем
Агент защитника "Црвены звезды" Страхиньи Эраковича Зоран Павлович подтвердил, что его клиент рассматривает предложение московского "Спартака".
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