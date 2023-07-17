"Не думаю, что ЦСКА ему что-то плохое сделал. Человек десять лет играл в России и до сих пор не говорит по-русски — все время с переводчиком. О чем это говорит? Это некрасиво, мерзко и противно. Видите, что делают деньги с людьми", — сказал Канчельскис.
Ранее Марио Фернандес заявил, что в летнее трансферное окно действительно мог вернуться в ЦСКА, однако клуб вышел из переговоров с "Интернасьоналом", тогда Фернандес начал переговоры с "Зенитом", а затем подписал с командой контракт на сезон с возможностью продления. У Марио Фернандеса есть российский паспорт, он выступал за национальную команду на международных турнирах.
Источник: "Чемпионат".
Канчельскис — о Фернандесе в "Зените": до сих пор не говорит по-русски. Это некрасиво, мерзко и противно
Бывший российский футболист Андрей Канчельскис прокомментировал переход защитника Марио Фернандеса в "Зенит". С 2012 по 2022 год Фернандес играл за ЦСКА.
Фото: "СЭ"