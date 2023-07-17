— Думаете, Дима надеется, что вернется Родригао — и сразу присядет на лавку? Понятно, что он хочет играть при любых раскладах, с Родригао или с кем угодно. А уж будет или нет — тренер решит, — передает слова Талаева "Спорт день за днем".
Ранее стало известно о том, что основный центральный защитник петербургского "Зенита" Родригао выбыл из строя до осени. В связи с этим место в старте сине-бело-голубых получил Дмитрий Чистяков, который с первых минут начал матч за Суперкубок России с ЦСКА (0:0, 5:4).
Действующее соглашение 29-летнего Дмитрия Чистякова с петербургским "Зенитом" рассчитано до лета 2025 года. В минувшем сезоне защитник принял участие в 23 матчах сине-бело-голубых.
Агент Чистякова: думаете, Дима надеется, что вернется Родригао — и сразу присядет на лавку?
Андрей Талаев, агент защитника петербургского "Зенита" Дмитрия Чистякова, высказался о перспективах своего клиента стать полноценным игроком стартового состава в стане сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"