– Сам только что прочитал об этом, но пока ничего не знаю. Помимо ЦСКА есть клубы в РПЛ, заинтересованные в Сутормине. Первая или вторая восьмерка? Тут уже без комментариев. Чуть позже можно будет об этом говорить. У Алексея есть и иностранные варианты, — передает слова Клюева Metaratings.
Ранее журналист Иван Карпов сообщил о том, что полузащитник петербургского "Зенита" Алексей Сутормин может продолжить карьеру в московском ЦСКА.
Алексею Сутормину в настоящее время 29 лет. Он выступает за петербургский "Зенит" с 2019 года. Действующий контракт российского футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до конца июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 1,8 млн евро.
Агент: помимо ЦСКА есть клубы в РПЛ и иностранные команды, заинтересованные в Сутормине
Александр Клюев, агент футболиста петербургского "Зенита" Алексея Сутормина, поделился информацией о будущем своего клиента, которого связывают с московским ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"