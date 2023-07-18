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Агент: помимо ЦСКА есть клубы в РПЛ и иностранные команды, заинтересованные в Сутормине

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Александр Клюев, агент футболиста петербургского "Зенита" Алексея Сутормина, поделился информацией о будущем своего клиента, которого связывают с московским ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"
– Сам только что прочитал об этом, но пока ничего не знаю. Помимо ЦСКА есть клубы в РПЛ, заинтересованные в Сутормине. Первая или вторая восьмерка? Тут уже без комментариев. Чуть позже можно будет об этом говорить. У Алексея есть и иностранные варианты, — передает слова Клюева Metaratings.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил о том, что полузащитник петербургского "Зенита" Алексей Сутормин может продолжить карьеру в московском ЦСКА.

Алексею Сутормину в настоящее время 29 лет. Он выступает за петербургский "Зенит" с 2019 года. Действующий контракт российского футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до конца июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 1,8 млн евро.


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