– Замечательный специалист и прекрасный тренер, который оставил след в истории российского футбола. Я вчера узнал об этой новости и был удивлен — всего одно поражение и сразу отставка. Уверен, очень скоро он найдет себе следующую работу и продолжит показывать свой класс, — цитирует Фернандеса "Чемпионат".
Накануне, 19 июля 2023 года, "Ференцварош" проиграл фарерскому "Клаксвику" (0:3) в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Из-за данной неудачи венгерская команда вылетела из главного европейского турнира для клубов. После поражения российский специалист Станислав Черчесов был отправлен в отставку с поста главного тренера венгерского "Ференцвароша". Отметим, что 59-летний наставник руководил "зелеными орлами" с декабря 2021 года. "Ференцварош" под руководством Черчесова завоевал три трофея – в том числе два чемпионских титула венгерского первенства.
Фернандес – об уходе Черчесова из "Ференцвароша": был удивлен — всего одно поражение и сразу отставка
Защитник петербургского "Зенита" Марио Фернандес прокомментировал новость об отставке российского специалиста Станислава Черчесова с поста главного тренера венгерского "Ференцвароша".
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