Как сообщает источник, защитнику московского ЦСКА Игорю Дивееву предстоит перенести операцию из-за травмы голеностопа, которую он получил в матче за Суперкубок России с петербургским "Зенитом" (0:0, 4:5 в серии пенальти). Отмечается, что российский футболист будет восстанавливаться минимум три месяца.
Центральному защитнику московского ЦСКА Игорю Дивееву 23 года. С 2019 года он защищает цвета красно-синих. Текущий контракт российского игрока с "армейцами" рассчитан до лета 2028 года. В минувшем сезоне Дивеев принял участие в 27 матчах своей команды, забил два мяча и оформил одну голевую передачу.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": защитник ЦСКА Дивеев из-за травмы голеностопа пропустит минимум 3 месяца
Защитник сборной России и московского ЦСКА Игорь Дивеев из-за проблем с голеностопом оказался в лазарете минимум на три месяца.
Фото: "Чемпионат"