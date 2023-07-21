– Интерес к Абдулкериму со стороны ЦСКА и "Зенита"? Им интересуются многие команды, но их названия я раскрывать не могу. Все станет ясно в течение нескольких дней, — передает слова агента Sport24.
Ранее стало известно о том, что московский ЦСКА и петербургский "Зенит" рассматривают вариант с подписанием игрока сборной Турции и стамбульского "Галатасарая" Абдулкерима Бардакчи. Они готовы заплатить за защитника около пяти млн евро.
Бардакчи 28 лет. С 2022 года он выступает за стамбульский "Галатасарай". Действующее соглашение защитника из Турции с клубом рассчитано до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Абдулкерима в 6,5 млн евро. В прошлом сезоне он провел 33 матча, забил три мяча и отдал три голевые передачи.
Агент Бардакчи – на вопрос об интересе "Зенита" и ЦСКА: все станет ясно в течение нескольких дней
Агент Угур Авадан, представляющий интересы защитника сборной Турции и стамбульского "Галатасарая" Абдулкерима Бардакчи, прокомментировал слухи о том, его клиент интересен московскому ЦСКА и петербургскому "Зениту".
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