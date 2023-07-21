- Насколько по силам "Спартаку" выполнение поставленных задач в этом сезоне?
- В принципе такие задачи ставятся практически каждый год. Более того, если даже это не произносится вслух, других задач, наверное, в "Спартаке" не бывает. Поэтому то, что стоит такая задача, это нормально. Другое дело - мы понимаем, что "Зенит" на сегодняшний день - все равно фаворит в российском футболе. По силам ли при этом "Спартаку" бороться за чемпионство? Думаю, что да. Потому что "Спартак" сохранил тренера, никого из лидеров не потерял, плюс взял игроков. Так что команда должна быть сильнее в этом сезоне.
- Что ждете от матча первого тура с "Оренбургом"?
- От "Спартака", конечно же, жду победы. Непонятно, конечно, в каком состоянии сейчас "Оренбург" и в какой футбол он будет играть. Все-таки у команды новый тренер, и наверняка какие-то изменения в "Оренбурге" произойдут. Понятно, что "Спартак" здесь - фаворит, и он должен брать три очка.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Евгений Бушманов: "Зенит" - фаворит, но "Спартаку" будет по силам бороться за чемпионство
Бывший защитник "Спартака" Евгений Бушманов поделился с Rusfootball.info мыслями по поводу задач красно-белых занять в предстоящем сезоне первое место в РПЛ и выиграть Кубок России.
Фото: РИА "Новости"