Президент Федерации футбола Намибии: для нас будет честью сыграть с такой сильной сборной

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Для нас будет честью сыграть с такой сильной сборной на стадионе, который принимал ЧМ, - приводит слова Шимоошили Sport24

По словам Шимоошили, для сборной Намибии будет честью сыграть с командой России.- Что касается ситуация с перелетами по России, то мы не беспокоимся об этом. Российская сторона дала нам все гарантии безопасности. Все хорошо, и нашему матчу ничего не будет угрожать.Напомним, что в субботу, 3 октября, национальная команда России проведет товарищеский матч со сборной Намибии - встреча состоится на "Екатеринбург Арене", стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Ранее команды ни разу не встречались между собой.Команда Валерия Карпина ранее одержала победу над сборной Ирана в рамках товарищеского матча, состоявшегося в Казани, со счетом 2:0. Дубль на свой счет записал Александр Головин.