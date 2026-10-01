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Президент Федерации футбола Намибии: для нас будет честью сыграть с такой сильной сборной

Президент Федерации футбола Намибии Роберт Джоэл Шимоошили высказался о предстоящем матче со сборной России.
Фото: Global Look Press
По словам Шимоошили, для сборной Намибии будет честью сыграть с командой России.

- Что касается ситуация с перелетами по России, то мы не беспокоимся об этом. Российская сторона дала нам все гарантии безопасности. Все хорошо, и нашему матчу ничего не будет угрожать.
Для нас будет честью сыграть с такой сильной сборной на стадионе, который принимал ЧМ, - приводит слова Шимоошили Sport24.

Напомним, что в субботу, 3 октября, национальная команда России проведет товарищеский матч со сборной Намибии - встреча состоится на "Екатеринбург Арене", стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Ранее команды ни разу не встречались между собой.

Команда Валерия Карпина ранее одержала победу над сборной Ирана в рамках товарищеского матча, состоявшегося в Казани, со счетом 2:0. Дубль на свой счет записал Александр Головин.

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