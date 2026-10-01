Гладилин: пауза в чемпионате во вред ведущим командам

Фото: ФК "Краснодар"

- Это во вред ведущим командам. Тем, которые делегировали своих игроков в сборные. Потому что подготовка теряется. Рваная подготовка начинается: одни готовятся в сборной, другие - в клубе.

- В матче с Ираном участвовали все самые сильные наши футболисты, которые у нас есть сейчас. Стартовый состав был очень интересный, первый тайм удался. Да и второй был неплохой. Я считаю, что сейчас у нас был очень хороший соперник.Иран на данный момент и в рейтинге стоит выше нас: 20-22 месте. Квалифицированных футболистов немало у них, физически сильная команда. Считаю, что это был хороший матч, у нас хорошая сборная. В последующих встречах, думаю, тренерский штаб даст возможность всем поиграть. У нас таких задач, что мы куда-то готовимся, нет в этом году. Тренерский штаб работает, и сейчас ребята хорошо потрудились.- Уровень очень хороший. Мы 2:0 обыграли двадцатую команду мирового рейтинга. Играли мы сильнее. Так что это очень позитивный результат.- Наверное, примерно так. Но все будет понятно, когда начнутся официальные матчи. Всё-таки пока играем товарищеские матчи, и степень ответственности здесь несколько другая.Но думаю, что наши тренерские штабы привыкли к этому, но в первом после паузе туре, может, будут какие-то проблемы.