Гладилин: пауза в чемпионате во вред ведущим командам

Иран на данный момент и в рейтинге стоит выше нас: 20-22 месте. Квалифицированных футболистов немало у них, физически сильная команда. Считаю, что это был хороший матч, у нас хорошая сборная. В последующих встречах, думаю, тренерский штаб даст возможность всем поиграть. У нас таких задач, что мы куда-то готовимся, нет в этом году. Тренерский штаб работает, и сейчас ребята хорошо потрудились.
- Как бы оценили сейчас наш уровень?
- Уровень очень хороший. Мы 2:0 обыграли двадцатую команду мирового рейтинга. Играли мы сильнее. Так что это очень позитивный результат.
- То есть мы были бы повыше 20-й строчки, если бы сейчас выступали, или примерно так же?
- Наверное, примерно так. Но все будет понятно, когда начнутся официальные матчи. Всё-таки пока играем товарищеские матчи, и степень ответственности здесь несколько другая.
- Как считаете, полезна будет нашим клубам такая длинная пауза в чемпионате страны? Или навредит?
- Это во вред ведущим командам. Тем, которые делегировали своих игроков в сборные. Потому что подготовка теряется. Рваная подготовка начинается: одни готовятся в сборной, другие - в клубе.
Но думаю, что наши тренерские штабы привыкли к этому, но в первом после паузе туре, может, будут какие-то проблемы.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info