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Гладилин: пауза в чемпионате во вред ведущим командам

Бывший тренер "Спартака" и "Динамо" Валерий Гладилин в интервью Rusfootball.info высказался о нынешнем уровне сборной России и рассказал, как скажется на командах пауза в чемпионате РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
- В матче с Ираном участвовали все самые сильные наши футболисты, которые у нас есть сейчас. Стартовый состав был очень интересный, первый тайм удался. Да и второй был неплохой. Я считаю, что сейчас у нас был очень хороший соперник.

Иран на данный момент и в рейтинге стоит выше нас: 20-22 месте. Квалифицированных футболистов немало у них, физически сильная команда. Считаю, что это был хороший матч, у нас хорошая сборная. В последующих встречах, думаю, тренерский штаб даст возможность всем поиграть. У нас таких задач, что мы куда-то готовимся, нет в этом году. Тренерский штаб работает, и сейчас ребята хорошо потрудились.

- Как бы оценили сейчас наш уровень?

- Уровень очень хороший. Мы 2:0 обыграли двадцатую команду мирового рейтинга. Играли мы сильнее. Так что это очень позитивный результат.

- То есть мы были бы повыше 20-й строчки, если бы сейчас выступали, или примерно так же?

- Наверное, примерно так. Но все будет понятно, когда начнутся официальные матчи. Всё-таки пока играем товарищеские матчи, и степень ответственности здесь несколько другая.

- Как считаете, полезна будет нашим клубам такая длинная пауза в чемпионате страны? Или навредит?
- Это во вред ведущим командам. Тем, которые делегировали своих игроков в сборные. Потому что подготовка теряется. Рваная подготовка начинается: одни готовятся в сборной, другие - в клубе.

Но думаю, что наши тренерские штабы привыкли к этому, но в первом после паузе туре, может, будут какие-то проблемы.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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