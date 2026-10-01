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Стало известно, какая команда РПЛ чаще остальных за 9 туров наносила удар в створ ворот

Стал известен лидер РПЛ по ударам в створ ворот по итогам 9 сыгранных туров.
Фото: РПЛ
Телеграм-канал РУСТАТ сообщает, что лидером РПЛ по ударам в створ ворот за девять сыгранных туров является московское "Динамо" - 52 удара в створ. Лидером по общему количеству ударов является "Зенит" - 132, а точнее всех бьют футболисты "Крыльев Советов" и "Балтики" - 43 процента их ударов достигает створа ворот.

По итогам девяти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 21 набранным баллом, на второй строчке располагается московское "Динамо" с 19 очками, тройку лидеров замыкает ЦСКА с таким же количеством баллов в своем активе.

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