Батраков рассказал о своей узнаваемости в Турции

Полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков ответил, как часто его узнают в Турции.

Фото: Global Look Press

- В супермаркет можно спокойно сходить — даже без кепки, наверное. Если поехать в город погулять или в ресторан — с этим уже сложнее.