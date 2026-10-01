Батраков рассказал о своей узнаваемости в Турции

- В супермаркет можно спокойно сходить — даже без кепки, наверное. Если поехать в город погулять или в ресторан — с этим уже сложнее.
В Турции все по-другому. Если в России выйду погулять, со мной сфотографируются максимум раз в неделю, - приводит слова Батракова "СЭ".
Алексей Батраков перешел в "Галатасарай" из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро и заключил контракт до конца июня 2031 года. Всего он провел за новый клуб во всех турнирах пять матчей и записал на свой счет одну результативную передачу. Полузащитник вызван в сборную России на текущие сборы - он вышел на поле в игре с Ираном и отметился голевой передачей.
После шести сыгранных туров "Галатасарай" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции с 13 набранными очками в своем активе.