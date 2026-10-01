Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Азербайджан
19:00
ЛихтенштейнНе начат
Израиль
21:45
КосовоНе начат
Уэльс
21:45
НорвегияНе начат
Дания
21:45
ПортугалияНе начат
Мальта
21:45
ГибралтарНе начат
Ирландия
21:45
АвстрияНе начат
Германия
21:45
СербияНе начат
Греция
21:45
НидерландыНе начат

Батраков рассказал о своей узнаваемости в Турции

Полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков ответил, как часто его узнают в Турции.
Фото: Global Look Press
По словам Батракова, если он едет в город или ресторан, то его часто узнают.

- В супермаркет можно спокойно сходить — даже без кепки, наверное. Если поехать в город погулять или в ресторан — с этим уже сложнее.

В Турции все по-другому. Если в России выйду погулять, со мной сфотографируются максимум раз в неделю, - приводит слова Батракова "СЭ".

Алексей Батраков перешел в "Галатасарай" из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро и заключил контракт до конца июня 2031 года. Всего он провел за новый клуб во всех турнирах пять матчей и записал на свой счет одну результативную передачу. Полузащитник вызван в сборную России на текущие сборы - он вышел на поле в игре с Ираном и отметился голевой передачей.

После шести сыгранных туров "Галатасарай" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции с 13 набранными очками в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится