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Гендиректор "Рубина": расстались с Дзагоевым абсолютно без обид. Все понимают, какого это уровня футболист

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Генеральный директор "Рубина" Александр Айбатов рассказал о том, как клуб расстался с полузащитником Аланом Дзагоевым.
Фото: ФК "Рубин"
"Расставаться всегда тяжело. Тем более все понимают, какого это уровня футболист. Это жизнь. Главное, что мы расстались абсолютно без обид", - передает "Матч ТВ" слова Айбатова.

Полузащитник Алан Дзагоев выступал за "Рубин" в прошлом сезоне, перейдя в казанский клуб из ЦСКА в качестве свободного агента. Контракт 33-летнего хавбека был рассчитан до лета этого года и не был продлен. На счету игрока 20 матчей за казанцев, в которых он забил три гола и отдал две голевые передачи.


Рубин Дзагоев
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