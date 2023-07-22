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Тикнизян: мечтаю ли уехать в Европу? Мечтаю выиграть у "Урала" в следующем матче

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Защитник "Локомотива" Наяир Тикнизян рассказал, о чем он мечтает.
Фото: "Чемпионат"
"Я думаю только о своей команде. Для меня это самое важное на сегодняшний день. Есть ли мечта уехать в Европу? Мечта - выиграть у "Урала" в следующем матче", - цитирует Тикнизяна "СЭ".

"Локомотив" начал новый сезон российской Премьер-лиги боевой ничьей с казанским "Рубином" (2:2). Московская команда ушла от поражения на последних минутах, благодаря точному удару нападающего Вильсона Изидора.

25-го июля "железнодорожники" начнут свой путь в Кубке России. В первом матче группового этапа соперниками "Локомотива" станет екатеринбургский "Урал".


Тикнизян Локомотив Урал Кубок России
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