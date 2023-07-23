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Чанов — о первом голе "Урала" ЦСКА: Акинфеев со своим опытом просто мимо мяча пролететь не мог

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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал пропущенный мяч Игоря Акинфеева в матче с "Уралом" (1:2).
Фото: "Чемпионат"
"Вы знаете, я соглашусь, что Акинфеева в эпизоде с пропущенным голом оттолкнул Роша, естественно, не специально. Игорь со своим опытом просто мимо мяча пролететь не мог", — сказал Чанов.

Напомним, ЦСКА проиграл на выезде в Екатеринбурге "Уралу" в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла на стадионе "Екатеринбург Арена" и закончилась победой домашней команды со счётом 2:1. В следующем матче ЦСКА сыграет с "Оренбургом" на выезде в Кубке России.

Источник: Metaratings.


Чанов Акинфеев ЦСКА Урал
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