"Вы знаете, я соглашусь, что Акинфеева в эпизоде с пропущенным голом оттолкнул Роша, естественно, не специально. Игорь со своим опытом просто мимо мяча пролететь не мог", — сказал Чанов.
Напомним, ЦСКА проиграл на выезде в Екатеринбурге "Уралу" в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла на стадионе "Екатеринбург Арена" и закончилась победой домашней команды со счётом 2:1. В следующем матче ЦСКА сыграет с "Оренбургом" на выезде в Кубке России.
Источник: Metaratings.
Чанов — о первом голе "Урала" ЦСКА: Акинфеев со своим опытом просто мимо мяча пролететь не мог
Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал пропущенный мяч Игоря Акинфеева в матче с "Уралом" (1:2).
Фото: "Чемпионат"