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Агент Вендела: он скоро прилетит в Россию, сейчас я веду переговоры с "Зенитом"

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Тьяго Рибейро, агент полузащитника "Зенита" Вендела, рассказал, что сейчас находится в Санкт-Петербурге, где ведёт переговоры с командой.
Фото: Getty Images
"Вендел скоро прилетит в Россию. Я сейчас нахожусь в Санкт-Петербурге и веду переговоры с "Зенитом". Мы обсуждаем всю ситуацию и дальнейшие действия", — сказал Рибейро.

Напомним, ранее появилась информация, что 25-летний Вендел отказался прилетать в Россию в последний момент и чуть ли не слез с самолёта в последние минуты. Агент футболиста прилетел в Петербург сам и, по заявлениям бразильских СМИ, был расстроен таким поведением игрока. Контракт Вендела с "Зенитом" рассчитан до лета 2027 года.

Источник: Sport24.


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