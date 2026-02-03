Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
2 - 1 2 1
ДинамоЗавершен
Крылья Советов
2 - 1 2 1
ТорпедоЗавершен
Спартак
2 - 0 2 0
ПюникЗавершен
ЦСКА
2 - 2 (П 5 - 4) 2 254
КраснодарЗавершен

"Реал" хочет приобрести дорогостоящего игрока "Челси" - источник

"Реал" начал прорабатывать возможные варианты на рынке полузащитников.
Фото: ФК "Челси"
Одним из игроков, за которыми внимательно следят в клубе, стал Энцо Фернандес из "Челси".

Как сообщает Caught Offside, в "Реале" не ожидают неминуемого расставания с Джудом Беллингемом, однако не исключают подобного сценария в перспективе. В этой связи руководство клуба заранее анализирует кандидатуры, способные вписаться в структуру команды.

По данным источника, в мадридском клубе считают, что Фернандес обладает качествами, которые позволили бы ему со временем стать одним из ключевых футболистов "Королевского клуба".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится