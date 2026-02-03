"Реал" хочет приобрести дорогостоящего игрока "Челси" - источник

"Реал" начал прорабатывать возможные варианты на рынке полузащитников.

Фото: ФК "Челси"

Одним из игроков, за которыми внимательно следят в клубе, стал Энцо Фернандес из "Челси".



Как сообщает Caught Offside, в "Реале" не ожидают неминуемого расставания с Джудом Беллингемом, однако не исключают подобного сценария в перспективе. В этой связи руководство клуба заранее анализирует кандидатуры, способные вписаться в структуру команды.



По данным источника, в мадридском клубе считают, что Фернандес обладает качествами, которые позволили бы ему со временем стать одним из ключевых футболистов "Королевского клуба".

