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Агент Роши: у "Фенербахче" есть интерес к Виллиану, но ЦСКА не хочет его отпускать

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Футбольный агент Игорь Кампеделли прокомментировал информацию о том, что турецкий "Фенербахче" может подписать защитника московского ЦСКА Виллиана Рошу.
Фото: ПФК ЦСКА
— Интерес есть, но клуб не хочет его продавать и сам игрок счастлив в Москве, — передает слова агента Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что этим летом защитник московского ЦСКА Виллиан Роша может сменить клубную прописку. В его услугах заинтересован турецкий "Фенербахче".

28-летний Виллиан Роша является футболистом столичного ЦСКА с сентября 2022 года. Действующий контракт защитника с "армейцами" рассчитан до 30 июня 2025 года.


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