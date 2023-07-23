— Интерес есть, но клуб не хочет его продавать и сам игрок счастлив в Москве, — передает слова агента Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что этим летом защитник московского ЦСКА Виллиан Роша может сменить клубную прописку. В его услугах заинтересован турецкий "Фенербахче".
28-летний Виллиан Роша является футболистом столичного ЦСКА с сентября 2022 года. Действующий контракт защитника с "армейцами" рассчитан до 30 июня 2025 года.
Агент Роши: у "Фенербахче" есть интерес к Виллиану, но ЦСКА не хочет его отпускать
Футбольный агент Игорь Кампеделли прокомментировал информацию о том, что турецкий "Фенербахче" может подписать защитника московского ЦСКА Виллиана Рошу.
Фото: ПФК ЦСКА