– Завершены переговоры с клубом "Аль-Хиляль" по условиям перехода игрока "Зенита" Малкома в этот клуб. Трансферное соглашение подписано, его сумма составляет 60 млн евро, половина из которой должна быть выплачена для вступления трансфера в силу. Все платежи будут закончены до конца сезона-2023/24. Никакие бонусы не предусмотрены. 60 млн — фиксированная сумма.
Ранее инсайдер Фабио Алейшо в своих социальных сетях опубликовал информацию о том, что нападающий "Зенита" Малком 24 июля официально будет представлен в качестве игрока саудовского "Аль-Хиляля". Отметим, что интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 30 миллионов евро.
26-летний Малком стал игроком петербургского "Зенита" в августе 2019 года. По сведениям ресурса Transfermarkt, клуб с берегов Невы заплатил за переход бразильца из каталонской "Барселоны" 40 миллионов евро. Текущий контракт между нападающим и сине-бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2027 года. В составе российской команды Малкому удалось в общей сложности завоевать 9 трофеев.
Источник: РИА Новости
Медведев: соглашение "Зенита" с "Аль-Хилялем" по трансферу Малкома подписано. Сумма сделки составляет 60 млн евро
Председатель правления петербургского "Зенита" Александр Медведев заявил о том, что сине-бело-голубые согласовали с саудовским "Аль-Хилялем" трансфер нападающего Малкома.
Фото: ФК "Зенит"