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Комличенко - о победе над "Факелом": эти три очка придадут "Ростову" уверенности

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Нападающий "Ростова" Николай Комличенко поделился мыслями после победы над "Факелом" в матче 1-го тура РПЛ (2:1).
Фото: ФК "Ростов"
"Три очка есть - это главное. С такой командой как "Факел" - непросто, очень важные три очка. Это придаст уверенности", - цитирует Комличенко "Матч ТВ".

"Ростов" выиграл у "Факела" в первом туре нового сезона чемпионата России со счетом 2:1. Напомним, ростовчане проигрывали по ходу первого тайма, однако сумели сравнять счет еще до перерыва усилиями защитника Максима Осипенко. Во втором тайме подопечные Валерия Карпина вышли вперед благодаря точному удару хавбека Романа Тугарева, которому ассистировал нападающий Николай Комличенко.


Комличенко Ростов Факел
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