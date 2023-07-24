- Насколько тяжело «Зениту» будет без Малкома? Это бизнес-проект. Отказываться от такого бизнес-предложения, которое сделали из Саудовской Аравии, конечно же, нельзя, - отметил Наумов. - Безусловно, в спортивном плане «Зенит» потеряет, но при этом он очень здорово выиграет в финансовом. Насколько я помню, Малкома в «Зенит» покупали за 40 миллионов, а продают они его сейчас за 60. К тому же, у «Зенита» очень глубокая скамейка, поэтому они справятся. Вариативность там высокая. Да и Семак - тренер опытный: он найдет замену Малкому. Думаю, что свято место пусто не будет.
В общем, это очень здорово. Здесь можно только поаплодировать руководителям «Зенита». Это большой плюс для клуба. Да и Малком, конечно же, не в накладе: там такую громадную зарплату предложили, что понятно, что игрок все равно ушел бы. Так что, повторюсь, это хороший бизнес-проект.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Николай Наумов - об уходе Малкома: в спортивном плане «Зенит» потеряет, но при этом очень здорово выиграет в финансовом
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился с Rusfootball.info мнением о переходе Малкома в «Аль-Хиляль».
Фото: "Спорт-Экспресс"