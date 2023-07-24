Об этом сообщает пресс-служба клуба из Лимасола. Соглашение с 38-летним французом рассчитано до конца сезона-2023/24. Нынешнюю кампанию Вальбуэна завершал в составе греческого "Олимпиакоса". С 2014 по 2015 годы Вальбуэна запомнился динамовским болельщикам своей яркой игрой в составе российского клуба.
В 40 матчах за "Динамо" французский вингер записал на свой счет 6 голов и отдал 17 результативных передач. Вальбуэна также играл во французских "Марселе" и "Лионе", а также турецком "Фенербахче". За его плечами также 52 игры в майке национальной сборной Франции и восемь голов.
Экс-полузащитник "Динамо" и сборной Франции Вальбуэна подписал контракт с кипрским "Аполлоном"
Бывший полузащитник московского "Динамо" и национальной сборной Франции Матье Вальбуэна стал футболистом кипрского "Аполлона".
Фото: ФК "Динамо"