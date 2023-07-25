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Ярошик – о будущем Веры: пока он остается в "Оренбурге"

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Главный тренер "Оренбурга" Иржи Ярошик поделился информацией о будущем футболиста своей команды Лукаса Веры.
Фото: "Матч ТВ"
– Лукас Вера пока остается. И надеюсь, что останется с нами после закрытия трансферного окна, — передает слова Ярошика издание "РБ Спорт".

27-летний Лукас Вера является футболистом "Оренбурга" с лета 2022 года. Действующий контракт полузащитника с клубом из России рассчитан до лета 2024 года (с возможностью пролонгации еще на сезон). Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинского футболиста в три миллиона евро. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в услугах Веры заинтересованы петербургский "Зенит", а также московские "Локомотив" и "Динамо".


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